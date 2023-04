Polícia encontra 8 kg de drogas no bairro Messejana; cães farejadores ajudaram na ação

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) apreendeu oito quilos de drogas no bairro Messejana, em Fortaleza, nessa terça-feira, 25. Os agentes tiveram o auxílio de cães farejadores da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), vinculada à corporação.

As equipes policiais chegaram até os entorpecentes após denúncias anônimas de moradores do bairro apontarem que suspeitos estariam escondendo as drogas em um matagal. Um endereço usado para armazenar as substâncias também foi indicado.

Ao chegarem ao local revelado, agentes da PMCE avistaram duas pessoas portando um pacote de maconha e uma sacola de drogas — os suspeitos deixaram os itens caíram assim que perceberam os policiais.

Todo o material foi apreendido e levado para o 30º Distrito Policial (30º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os suspeitos estão foragidos.

