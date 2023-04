Corpo encontrado às margens de praia em Fortaleza pode ser de mulher desaparecida na Beira-Mar

O corpo de uma mulher foi encontrado às margens da praia da região da Vila do Mar, na área entre a Barra do Ceará e o Pirambu, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 26. A informação é do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A vítima pode ser a mulher que desapareceu no mar na última segunda, 24, mas a identificação ainda será confirmada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A mulher desaparecida ficou à deriva na Praia de Iracema, nas proximidades do Espigão da João Cordeiro, depois de cair da embarcação em que estava com uma amiga.

Guarda-vidas, com apoio da moto aquática, encontraram a amiga da mulher desaparecida muito nervosa, em uma canoa havaiana de modelo v1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A sobrevivente foi resgatada e trazida à costa da Beira-Mar enquanto as equipes de guarda-vidas e mergulhadores deram início às buscas pela vítima desaparecida.

Mais informações em breve

Sobre o assunto Fortaleza tem 90% de probabilidade de chuva para esta quarta-feira, 26

Polícia encontra 8 kg de drogas no bairro Messejana; cães farejadores ajudaram na ação

Equipamentos de segurança são indispensáveis para a prática de esportes no mar

Fortaleza: trecho da Avenida D, no bairro José Walter, é interditado para obras

Tags