Fortes chuvas causam deslizamentos e alagamentos na região sul da Bahia

Fortes chuvas que atingiram a região sul da Bahia na madrugada na sexta-feira, 21, deixaram ruas alagadas, casas inundadas e deslizamentos nas cidades baianas de Ilhéus e Santa Cruz de Cabrália, que declarou estado de emergência.

Em Santa Cruz de Cabrália, mais de 160 pessoas já foram resgatadas pelos Bombeiros em áreas alagadas da cidade, que correm risco de desabamento ou sofrem com outros problemas relacionados ao temporal, segundo a CNN Brasil. O prefeito da cidade, Agnelo Santos, no entanto, disse que o município não registrou nenhuma vítima, apenas danos materiais.

Em nota, a Prefeitura disse que “lamenta profundamente as consequências das chuvas históricas que assolaram a cidade na madrugada do dia 21/04. Todas as equipes da gestão municipal estão mobilizadas no apoio às ações para minimizar os efeitos das chuvas, oferecendo assistência social e realizando levantamento das áreas mais afetadas para viabilizar as providências que já podem ser tomadas”.

A cidade de Ilhéus não chegou a decretar estado de emergência, mas também foi afetada pelo forte temporal deste feriadão. Segundo a Folha de São Paulo, um deslizamento no bairro Vila Nazaré deixou um idoso de 70 anos ferido, nesta última sexta-feira, 21. A CNN Brasil disse que a cidade ainda registrou a queda de uma árvore na BR-415 e uma das pistas ficou temporariamente interditada, causando engarrafamento.

Ainda de acordo com a CNN, a demanda por socorro foi tão grande na região sul do estado, que o governo precisou reforçar a equipe no local. 25 bombeiros militares da capital Salvador e das cidades de Itabuna, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas foram enviados para reforçar as tropas que atendem Ilhéus e Santa Cruz Cabrália.

“A nossa intenção é dar todo suporte necessário para preservar todas as vidas naquelas regiões. Com o reforço, vamos atuar não apenas na resposta, mas também com ações preventivas junto às comunidades”, disse coronel Adson Marchesini, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, à emissora.



