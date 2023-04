Fortaleza: trecho da Avenida D, no bairro José Walter, é interditado para obras

A Prefeitura de Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 25, as obras do projeto Meu Bairro Empreendedor, na Avenida D do José Walter, no trecho entre as ruas 43 e 41. As intervenções são para a requalificação de 16 mil metros quadrados (m²) da área e têm previsão de entrega para julho deste ano.

O bloqueio gera alterações nas rotas de veículos públicos e particulares que passam pelo local. De acordo com o desvio proposto pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), motoristas que seguem pela Av. D devem virar à esquerda na Av. J e posteriormente, à direita nas avenidas E e João Araújo Lima.

Já para quem acessa a Av. D pela rua 41, o desvio se inicia na Av. C, dobrando à direita na rua 69 e na Av. D, à esquerda na Av. J e à direita nas avenidas E e João Lima Araújo. Confira o desvio no mapa abaixo:

Obras fazem parte do projeto Meu Bairro Empreendedor e devem ser concluídas em 60 dias (Foto: Foto: Prefeitura de Fortaleza/Divulgação)



De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os desvios alteram o itinerário das linhas 347 - Cj. José Walter/Parangaba/Av. L, 373 - Cj. José Walter/Parangaba, 407 - Cj. José Walter/Expedicionários/Centro e 680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim.

Os serviços serão prestados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinf) e, conforme a Prefeitura, devem beneficiar as ruas 41, 67, 46 e 50, além do trecho da Av. D entre a rua 41 e a faixa elevada existente em frente ao Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter.

Entre as melhorias, estão previstas a instalação de nova pavimentação com piso intertravado, novas calçadas padronizadas, paisagismo, mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras, jardineiras e mesas de jogos, além de itens de acessibilidade, passagem elevada para pedestres, vagas de estacionamento e drenagem.

A obra está orçada em aproximadamente R$ 3,3 milhões e se soma a outras intervenções feitas pelo projeto Meu Bairro Empreendedor nos bairros Bom Jardim, Grande Mucuripe, Vila Velha, Pirambu, Mondubim, Messejana, José Walter e Planalto Ayrton Senna.

