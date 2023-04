Buscas por mulher desaparecida na Beira Mar continuarão na terça-feira

Seguindo medidas de segurança e o protocolo de de buscas marítimas, as buscas foram suspensas agora no período da noite e amanhã, ao amanhecer, as buscas serão prosseguidas

As buscas pela mulher que desapareceu na manhã desta segunda-feira, 24, na Beira Mar, foram suspensas no período noturno como medida de segurança e protocolo de buscas marítimas. A procura será retomada nessa terça-feira, 25, pela manhã. Para as buscas, estão sendo feitas varreduras na superfície com motos aquáticas e mergulhadores estão atuando de forma submersa com o auxílio de um bote.

As buscas começaram após o Corpo de Bombeiros ser acionado por pescadores na sede do Batalhão de Busca e Salvamento. A informação era de que uma mulher encontrava-se à deriva na Praia de Iracema, nas proximidades do Espigão da João Cordeiro.

Os guarda-vidas, com apoio da moto aquática, encontraram uma mulher muito nervosa em uma canoa havaiana de modelo v1, que informou aos agentes que sua amiga teria virado a embarcação que ela estava, caído no mar e submergido. A sobrevivente foi resgatada e trazida à costa enquanto as equipes de guarda-vidas e mergulhadores deram início às buscas pela vítima desaparecida.

A canoa onde a vítima estava foi encontrada vazia próximo ao Mara Hope e as buscas concentraram-se do espigão da João Cordeiro seguindo para o oeste, no sentido da corrente da orla da praia de Fortaleza.

