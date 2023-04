Iniciativa da Prefeitura de Fortaleza é selecionada para projeto Desenvolvimento Urbano Sustentável

O Caminhos Verdes e Azuis - Microurbanismo Experimental, iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, foi selecionado para participar da primeira fase do Projeto Desenvolvimento Urbano Sustentável (Dus), realizado pelo Ministério das Cidades em parceria com a empresa alemã Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

A iniciativa de microurbanismo experimental fortalezense, conduzida pelo Instituto de Planejamento (Iplanfor) em conjunto com a Regional 5 e a Universidade Federal do Ceará (UFC), tem como proposta uma nova metodologia de planejamento urbano com mais interação entre as pessoas e os espaços, com foco na redução das desigualdades sociais, econômicas e territoriais.

Com isso, o Caminho Verdes e Azuis propõe melhorias urbanas em regiões de mais baixo índice de desenvolvimento humano de Fortaleza, realizando ações de cocriação, métricas e intervenção.

Ao todo, foram selecionados 12 projetos de desenvolvimento urbano de dez estados brasileiros, que passarão por uma assessoria técnica especializada para se adequarem a possíveis fontes de financiamento e participarão de trocas de experiências com iniciativas de outros municípios.

Após a fase inicial, seis projetos passarão à segunda fase e devem continuar recebendo apoio do projeto de cooperação técnica, que acontece por parceria dos governos alemão e brasileiro.

No Brasil, a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atua na implementação da parceria entre o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ) e o Ministério das Cidades.

