Incêndio destrói ônibus no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza

Um incêndio atingiu um ônibus que transitava na avenida J do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, no domingo, 23. O fogo teria começado no motor e o extintor não funcionou. As informações são do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o relato do condutor do veículo, que foi repassado pelo Corpo de Bombeiros, o motorista afirma que o painel do ônibus apagou e que o princípio de incêndio aconteceu no motor. O profissional encostou o ônibus na via e abriu as portas do coletivo para verificar o motor e percebeu o fogo. Ao tentar debelar as chamas, ele viu que o extintor não funcionava. A situação fez com que o incêndio evoluísse até atingir todo o veículo.

A ocorrência não teve feridos e o Corpo de Bombeiros esteve no local após ser acionado, por volta das 17h49min.

