Requalificação de 17 escolas de Fortaleza deve começar no primeiro semestre de 2023

A ordem de serviço para a requalificação de 17 escolas de Fortaleza foi assinada nesta segunda-feira, 24. Com investimento de R$ 55 milhões, as reformas devem focar na acessibilidade, recuperação de estruturas e construção de novos ambientes. As obras já foram iniciadas em 12 unidades, sem prejuízo das atividades escolares, segundo a Prefeitura. As outras cinco escolas começarão a ser requalificadas ainda no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), o critério para a escolha das instituições que receberão as intervenções foi a necessidade de manutenção. “Com esses dois anos de quadra chuvosa, diria que danificou um pouco mais a estrutura escolar. A prioridade é exatamente a danificação sofrida ao longo do tempo, que é natural”, disse durante evento de divulgação da política, na escola de tempo integral Nossa Senhora de Fátima, no bairro Floresta.

Mesmo que as reformas aconteçam durante o ano letivo, a secretária municipal da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, garante que as aulas não serão afetadas. “A gente organiza a obra em etapas. Enquanto a gente reserva espaços para eles estudarem, a gente reforma outros”, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dalila explica que uma das unidades, a ETI Francisca Fernandes Magalhães, no bairro Bonsucesso, precisará ser fechada completamente para as reformas. No entanto, um outro espaço próximo à escola será alugado pela Prefeitura para que as aulas sigam sem interrupção.

As escolas da lista reúnem cerca de 5,8 mil estudantes, que consistem em quatro escolas de ensino de tempo regular, quatro Centros de Educação Infantil (CEI) e nove escolas de tempo integral (ETI).

Segundo Samuel Dias, chefe da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), o tamanho das reformas depende da necessidade de cada escola. “As requalificações vão desde reformas menores, ou até reformas como essa da ETI Nossa Senhora de Fátima. Vão ser R$ 9 milhões para fazer uma requalificação total aqui”, disse. A Seinf será a responsável pela execução das obras.

Alguns dos serviços previstos são revisão de coberta, pintura em geral, recuperação de revestimentos e pisos, requalificação e ampliação de ambientes, além de construção de novos espaços e reforma de cozinha, salas de aula, salas administrativas, banheiros, itens de acessibilidade, novas instalações, construção e reforma de quadras esportivas e fachadas, entre outros.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-04-2023: Prefeito José Sarto anuncia o Pacote de requalificação de unidades de educação de Fortaleza na Escola de Tempo Integral, Nossa Senhora de Fátima. (Foto: Samuel Setubal) (Foto: Samuel Setubal)



Escola de 67 anos receberá requalificação

A escola escolhida para a assinatura da ordem de serviço, a ETI Nossa Senhora de Fátima, também é conhecida como Seminário do bairro Floresta. O local teve a construção em 1956, tornando-se o local de estudo de seminaristas que desejavam se tornar padres. Depois, o espaço foi convertido em uma escola.



O professor de música Everardo Viana, que leciona na instituição há 19 anos, relembra a luta para a Prefeitura realizar a compra da escola e, com o passar dos anos, fazer reformas no espaço. “Apesar de ser um prédio muito bonito no estilo barroco, precisa de adequações. Não tem rampas, não tem um auditório, que seria ótimo para os alunos e para nós, professores artistas”, afirmou.

O conforto para os alunos que ficam o dia inteiro na escola é uma das principais demandas, segundo a coordenadora pedagógica Nery Braz Veras. Ela explica que a luminosidade das salas é muito forte devido às janelas grandes da arquitetura antiga. O calor também é uma reclamação dos alunos.

Samuel Dias confirmou que em várias das escolas são previstas mudanças na climatização, com aparelhos de ar condicionado ou ventiladores. A posição das paredes ou a instalação de cobogós também podem ser utilizadas nas reformas para melhorar a ventilação dos espaços.

Confira a lista das 17 escolas que receberão obras de requalificação em Fortaleza

EM Yolanda Queiroz (Alto da Balança)



EM Zaíra Monteiro Gondim (Itaperi)



EM Monteiro Lobato (Prefeito José Walter)



EM Catarina Lima (Bom Jardim)



CEI Vicente Fialho (Montese)



CEI Clodoaldo Pinto (Padre Andrade)



CEI Virgílio Távora (Cristo Redentor)



CEI Francisca Fernandes Magalhães (Bonsucesso)



ETI Carolino Sucupira (Itaoca)



ETI Diogo Vital de Siqueira (Prefeito José Walter)



ETI Francisca Fernandes Magalhães (Bonsucesso)



ETI Nossa Senhora de Fátima (Floresta)



ETI Guiomar da Silva Almeida (Paupina)



ETI Professor Antônio Girão Barroso (Jangurussu)



ETI Professor Álvaro Costa (Cais do Porto)



ETI Escolar Professor Joaquim Francisco de Sousa Filho (Presidente Kennedy)



ETI Professor Ademar Nunes Batista (Conjunto Ceará)



Tags