Fortaleza recebe evento internacional sobre territórios urbanos e políticas contra drogas

O Seminário “Drogas, vulnerabilidades e territórios urbanos”, será realizado de segunda, 24, a quarta-feira, 26, no Marina Park Hotel, em Fortaleza. O evento pretende reunir gestores governamentais e técnicos de países de América Latina, Caribe e Europa, além de membros da academia e sociedade civil para discutir uma abordagem integral da política contra as drogas

A ideia é discutir formas de desenvolvimento alternativo e políticas públicas mais humanas e eficazes que a "repressão policial" aos entorpecentes, de forma a amparar grupos mais vulneráveis.

As sessões de discussão e workshops abordarão temas como a relação entre as drogas e as populações mais vulneráveis, vida nas ruas, redução de riscos e danos, serviços de atenção, acompanhamento e cuidado, desigualdades de gênero, raça e etnia, inclusão social e econômica, territorialização de políticas públicas, abordagens comunitárias e processos de inclusão econômica.

O seminário é promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Programa de Cooperação entre América Latina, Caribe e União Europeia (Copolad III).

A abertura do evento contará com a presença da secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do MJSP, Marta Machado; da secretária da Proteção Social do Governo de Ceará, Onélia Santana; e da diretora de Administração Pública e Assuntos Sociais da Fundação Internacional Ibero-Americana para as Políticas e Administrações Públicas (Fiapp), da Espanha, Peggy Martinello; entre outras autoridades.

O painel de abertura terá moderação de Javier Sagedo, diretor do Copolad. Também estarão presentes representantes de instituições brasileiras, especialistas de países da América Latina, Caribe e União Europeia, organismos internacionais como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e a Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Os países convidados incluem Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, Bahamas, Barbados, Belize, Jamaica, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Bulgária, Grécia e Portugal.



Serviço



Seminário “Drogas, vulnerabilidades e territórios urbanos”



Dias: 24, 25 e 26 de abril

Horários: a partir das 9 horas (no dia 24) e a partir das 8h30min (dias 25 e 26)

Local: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

