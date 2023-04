Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico oferece atendimentos para no Conjunto Esperança

Uma unidade móvel do Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico oferece serviços para empreendedores e trabalhadores do bairro Conjunto Esperança até o próximo dia 14 de abril.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na avenida Contorno Sul. A ação percorre os bairros da cidade mensalmente e tem como objetivo estimular o empreendedorismo sustentável na Capital.

Na unidade, a população tem acesso a diversos serviços e, na ocasião, contará com técnicos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) que estarão disponíveis para preparar e emitir a declaração anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e informações sobre programas como Fortaleza Capacita e Fortaleza + Futuro.

Serviços oferecidos ao público:



ações de formalização de negócios;

capacitações;

consultorias;

atendimento ao empreendedor e ao empregador;

orientação profissional;

busca por vagas de emprego, por meio do Sine Municipal;

acesso a crédito orientado, por meio do Programa Nossas Guerreiras.

Após as ações no Conjunto Esperança, a unidade móvel irá seguir para outros bairros de Fortaleza.

"A ideia é levar todos os serviços de desenvolvimento econômico para todos os bairros de Fortaleza. Já passamos pelos bairros Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Centro, Parque Santa Rosa, Passaré, Pirambu, Messejana, Vicente Pinzón, José Walter e o que temos observado é um fluxo intenso de pessoas buscando os serviços do Desenvolvimento Econômico", explica Rodrigo Nogueira, titular da SDE, via nota para a imprensa.

Serviço

Unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico

Período: até 14 de abril de 2023

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 12 horas e 13 às 17 horas

Local: avenida Contorno Sul (na altura da praça do posto de saúde Graciliano Muniz) - Conjunto Esperança

Para solicitar atendimento no seu bairro basta contactar a SDE pelo Canal do Desenvolvimento Econômico

