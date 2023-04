Acidente com três motos deixa cinco pessoas feridas em Fortaleza

Entre as cinco pessoas feridas, um motociclista por aplicativo de 58 anos, que estava em estado grave. A passageira dele também saiu ferida. Mãe e filho estavam em uma segunda moto e a quinta vítima teve fratura de fêmur

Um acidente de trânsito com três motocicletas deixou cinco pessoas feridas na avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O caso foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira, 10.

O sinal havia ficado amarelo e um dos motociclistas reduziu a velocidade, uma motocicleta que vinha atrás colidiu com a traseira do primeiro veículo e em seguida uma terceira moto bateu na traseira na segunda.

Ambulâncias do Samu foram acionadas para acidente no bairro Monbubim (Foto: Leitor via WhatsApp O POVO)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma das motos um motociclista de aplicativo, de 58 anos, ficou com uma lesão na testa e sangrando, em estado grave. A passageira dele apresentava fratura. Em outra moto, mãe e filho apresentavam fraturas nos membro inferiores e, na terceira moto, um homem teve fratura no fêmur.

Duas ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram acionadas para o local e prestaram socorro as pessoas.



Sobre o assunto Piso dos professores: reajuste de 14,95% será a partir de junho, anuncia Elmano

Surfista de Fortaleza consegue prótese após decisão judicial

Tags