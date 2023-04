Suspeitos de arrastão buscam UPA após serem atropelados e são detidos em Fortaleza

Uma das vítimas foi uma idosa que estava indo à igreja e teve a bíblia e o dinheiro da oferta roubados no domingo de Páscoa

Dois suspeitos de envolvimento em um "arrastão" no Conjunto São Cristóvão, em Fortaleza, foram detidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região quando buscavam atendimento para um deles, que havia sido atropelado durante uma das ações criminosas. O caso foi registrado nesse domingo, 9.

O POVO apurou que os policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram informados que três indivíduos faziam "arrastão" no bairro São Cristóvão no começo da manhã. Horas depois, os suspeitos chegaram à UPA.

Eles foram reconhecidos e a Polícia foi acionada. Ao verificar a chegada dos profissionais de segurança na unidade de saúde, os suspeitos tentaram fugir em um automóvel por aplicativo, mas foram detidos. Conforme O POVO apurou, o caso foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Uma das vítimas do arrastão foi uma idosa que estava a caminho da igreja, no domingo de Páscoa. A senhora teve a bíblia e o dinheiro da oferta roubados. Eles também são suspeitos de ter roubado uma pessoa na saída da padaria, inclusive subtraindo aparelho celular, cartões e até o pão.





