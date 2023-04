Dois incêndios são registrados no domingo de Páscoa em Fortaleza; uma pessoa morreu

A cidade de Fortaleza registrou duas ocorrências de incêndio no fim da tarde desse domingo de Páscoa, 9, de acordo com a Defesa Civil de Fortaleza. O primeiro caso aconteceu no bairro da Vila Velha, causado pela explosão de um botijão de gás. A outra ocorreu no Autran Nunes e deixou uma vítima.

No caso do Vila Velha, a explosão de um botijão de gás foi o responsável por causar um princípio de incêndio no desabamento parcial do telhado de uma casa. De acordo com a Defesa Civil, um morador do imóvel sofreu queimaduras e foi encaminhado para um atendimento médico.

Apesar do desabamento de parte do telhado, os agentes do órgão constataram que não existem danos na estrutura da casa. Os parentes do proprietário se comprometeram a iniciar os devidos reparos ainda nesta segunda-feira, 10.

No incêndio do Autran Nunes, uma pessoa morreu. O indivíduo chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Parentes do morador fecharam o imóvel após o acidente e, por conta disso, a equipe da Defesa Civil não pôde fazer uma vistoria no local.

Serviço

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, por meio do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24 horas, para atender as demandas da população.



