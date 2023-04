Andaime de prédio residencial desaba e deixa dois feridos em Fortaleza

Um andaime de um prédio residencial em obras na Rua Carlos Vasconcelos, na Praia de Iracema, Fortaleza, desabou na tarde desta terça-feira, 11, em acidente que deixou dois homens feridos. O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionado e se deslocou ao local para atender à ocorrência por volta das 15 horas.



Segundo o CBMCE, as vítimas eram operários da construção civil que estavam na estrutura. Um deles teria caído da altura do 20º andar, enquanto o outro ficou pendurado próximo ao oitavo piso do edifício e foi salvo por colegas de trabalho. Apesar da grande queda, ambos estão conscientes e orientados, ainda segundo os bombeiros. Um deles tinha uma fratura exposta no pé direito.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros. Ambos foram levados ao Instituto José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Em nota, o IJF informou que os dois feridos foram acolhidos na Emergência e seguem em atendimento. Eles estão em avaliação por equipes do hospital, recebendo medicação e realizando exames de imagem.