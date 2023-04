Homem é executado na avenida Silas Munguba, bairro Serrinha, em Fortaleza

Um homem foi executado nesta terça-feira, 11, na avenida Silas Munguba, bairro Serrinha, em Fortaleza. O caso foi registrado na segunda-feira, 10. Mais de 10 cápsulas estavam no chão, em via pública, próximas ao corpo. A maioria dos tiros atingiram a cabeça da vítima.

Estiveram presentes no local a Polícia Militar, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima estava do lado de fora do próprio carro quando foi atingida pelos disparos e morreu no local.

A vítima não foi identificada formalmente.

Não foi informada a motivação do crime. Contudo, de acordo com uma fonte da Polícia, há uma linha de investigação.