Sargento investigado por estupro é alvo de apuração na CGD por ameaça a testemunhas

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, em Fortaleza, virou alvo de uma apuração na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) por supostamente ter ameaçado de morte a vítima e a avó dela, que denunciou o caso. O órgão determinou a instauração de um Conselho de Disciplina para investigar possível coação de testemunhas por parte do militar.

Conforme portaria publicada na última quarta-feira, 5, no Diário Oficial do Estado, o policial teria estuprado a adolescente no dia 4 de julho de 2021. De acordo com o documento, o primeiro contato entre ele e a vítima ocorreu enquanto o PM estava em serviço, transitando em via pública numa viatura policial. Na ocasião, ele teria abordado a garota e solicitado o número de telefone dela.

A avó da adolescente descobriu os abusos após encontrar a neta em casa chorando, segurando uma faca e na iminência de tirar a própria vida, segundo narra um trecho da portaria. Foi então que ela procurou a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente para registrar um Boletim de Ocorrência. A unidade abriu um inquérito para investigar o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o documento publicado pela CGD, cerca de um mês após o início da investigação, o sargento foi até a residência da denunciante, onde ela mora com a neta, para ameaçar as duas de morte. A suposta coação foi incluída no processo disciplinar que o militar já responde desde julho de 2021, após o registro formal do crime. Além das acusações na esfera administrativa, ele também pode ter que responder criminalmente após a conclusão do inquérito policial.

O POVO perguntou à assessoria de imprensa da CGD se o sargento encontra-se afastado ou no exercício de suas funções, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O conteúdo será atualizado tão logo a resposta seja enviada.

Sobre o assunto Casas são evacuadas preventivamente por risco de rompimento de barragem em Uruburetama

Cachorro segue ambulância que levava tutor até o hospital por 3 km

Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas é preso em Russas

Tags