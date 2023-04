Celebração do Sábado de Aleluia reúne fiéis em retiro espiritual da Shalom

O Ginásio Paulo Sarasate está sendo palco, desde a última quinta-feira, 6, do Retiro de Semana Santa da Comunidade Católica Shalom. Neste sábado, 8, a programação começou no início da tarde, com a pregação e a celebração da Descida à Mansão dos mortos, liturgia católica que relembra a morte de Jesus Cristo para salvar a humanidade.

De lá, os fiéis podem se dirigir até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde a partir das 20 horas haverá a Solene Vigília Pascal, ocasião na qual as orações são feitas até o Domingo de Páscoa, quando se celebra a ressurreição de Cristo. Amanhã, 9, a programação no Paulo Sarasate terá pregação a partir das 14 horas, com missa solene da Ressurreição na Catedral às 17 horas.

O tema do retiro da Shalom deste ano é "Cristo humilhou-se e foi exaltado". João Carlos do Nascimento, coordenador do ministério de música no evento, afirmou que o ginásio se encheu em diversas ocasiões, como na apresentação da Paixão de Cristo, ocorrida na quinta-feira, 6. O retiro é de meio período (das 14 às 17 horas) para possibilitar que todos possam acompanhar a programação na Catedral ou nas igrejas mais próximas de casa.

Fieis se reuniram neste sábado, 8, no ginásio Paulo Sarasate, na Aldeota (Foto: Divulgação Shalom)



“Neste Sábado Santo vivemos o dia de silêncio, no qual a Igreja medita e reflete sobre o Cristo morto”, explica João Carlos sobre a data que alude à perplexidade e ao pranto dos discípulos perturbados com a morte de Jesus. “No domingo, vamos celebrar a Ressurreição por meio da pregação do fundador da Comunidade Shalom, Moysés Azevedo”, acrescentou.

Hélder Costa e Helenice Menezes, ambos com 58 anos, estavam no retiro acompanhados dos cinco filhos. “É muito bom voltar à celebração presencial, depois de tanto tempo somente com a online, por causa da pandemia. A Paixão de Cristo é uma data muito especial e, principalmente, de reflexão”, destacou o empresário.

A professora Helenice acrescenta que a celebração é um momento para ser vivido com a família reunida, algo que o casal faz há mais de três décadas. “Sentimos juntos a dor de Cristo para no final, ressuscitarmos”, ressaltou.

O casal Helder Costa e Helenice Menezes estava no evento com os filhos. A família faz parte da Comunidade Shalom há mais de 30 anos (Foto: Flávia Oliveira)



Na Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, a celebração do sábado acontece às 18 horas, com Virgília Pascal, com as missas do domingo às 6h30min, 9, 11, 17 e 19 horas. No Santuário Sagrado Coração de Jesus, no Centro, a Vigília Pascal acontece neste sábado, às 18 horas, ao passo que as missas do Domingo de Páscoa ocorrem às 8h30min, 16 e 18 horas.

A programação completa de todas as paróquias de Fortaleza pode ser consultada no site da Arquidiocese de Fortaleza.



