Morre Gilvan Mendes, ex-presidente do Sine/IDT Ceará

O ex-presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Antônio Gilvan Mendes de Oliveira, faleceu na manhã deste sábado, 8, aos 60 anos. Gilvan possuía mais de trinta anos de dedicação ao Sistema Público de Emprego no Ceará, oito deles à frente do IDT, organização social que executa as ações do Sistema Nacional de Empregos (Sine).

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), usou as redes sociais para lamentar a perda. "Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do ex-presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Gilvan Mendes. Minha solidariedade e abraço fraterno aos familiares e amigos", escreveu.

Vladyson Viana, titular da Secretaria do Trabalho, compartilhou uma nota de pesar divulgada pela pasta. "Em sua trajetória, sempre buscou honrar com os compromissos assumidos, pautando seu trabalho na ética pública e com determinação para conquistar melhorias contínuas no serviço oferecido trabalhador", diz a publicação.

"Diante dessa triste e irreparável perda, nos solidarizamos aos familiares, ao IDT e aos amigos, prestando nossas condolências e os mais sinceros pêsames", acrescenta.

O corpo de Gilvan Mendes está sendo velado na Funerária Alvorada Funerais (Rua Senador Pompeu, 2080, José Bonifácio) e o sepultamento acontece neste domingo, 9, às 10 horas, no Cemitério Jardim Metropolitano.

