Fiéis lotam a Catedral no Domingo de Páscoa; veja fotos

Mãos levantadas para o alto e cânticos sendo entoados com emoção e louvor marcaram o domingo de Páscoa em Fortaleza, dia santo mais importante do catolicismo. Segundo a tradição cristã, após morrer crucificado na Sexta-feira Santa, o corpo de Jesus foi sepultado e, ao final do terceiro dia, um domingo, ele foi ressuscitado.

A Catedral Metropolitana estava não só com todos os assentos tomados, mas também com pessoas sentadas em cadeiras dobráveis e mesmo no chão. A atenção estava voltada para a palavra do cardeal dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, arcebispo de Fortaleza. Ele fez uma reflexão sobre a passagem da Bíblia que fala sobre o encontro de Jesus com os discípulos e o fato de que eles não o reconheceram à primeira vista.

Para a professora Fátima Magalhães, 54, que estava acompanhada do marido e dos dois filhos, o texto tocou seu coração: “Às vezes Deus nos manda mensagens e simplesmente ignoramos. Jesus nunca fez segredo que iria ressuscitar ao terceiro dia, mas demorou para ‘cair a ficha’ dos discípulos. E o pior, às vezes a gente até duvida da promessa divina porque temos a mania de só acreditar no que os olhos veem”, explicou.

Após a celebração da missa e da eucaristia, ocasião na qual o corpo de Cristo foi simbolicamente dividido entre os fiéis, o Santíssimo, símbolo do Cristo Ressuscitado, foi carregado pelo arcebispo em carro aberto. O percurso foi entre as ruas do entorno da Catedral.

Esta pode ser a última Páscoa celebrada por dom José Antonio à frente da Arquidiocese de Fortaleza. O sacerdote completa 75 anos em maio, idade na qual os bispos diocesanos são solicitados a apresentarem uma carta de renúncia ao papa. No entanto, se o papa permitir, ele poderá continuar no cargo.



Veja algumas fotos da celebração deste domingo:

