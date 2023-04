Bebês ganham ensaio fotográfico de Páscoa em Sobral; veja fotos

Em celebração à Páscoa, os bebês recém-nascidos e prematuros da Santa Casa de Misericórdia de Sobral ganharam um ensaio fotográfico com o tema. A ação foi realizada nos setores de maternidade e neonatologia da Santa Casa, nos últimos dias 3 e 5 de abril.

Rodeados de elementos que remetem à Páscoa, com roupinhas de cordeirinhos e coelhinhos, os bebês participaram da ação que emocionou as famílias. Para a igreja cristã, a Páscoa é uma celebração em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo.



As fotos foram organizadas pelos profissionais do serviço de terapia ocupacional, neonatologia e maternidade, além de residentes multiprofissionais em neonatologia que colaboraram com a iniciativa, proporcionando um ambiente seguro e confortável para as fotos.

Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, o objetivo do ensaio foi levar um pouco de alegria e esperança para as famílias que se encontram neste momento delicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A enfermeira Rosana Furtado falou da emoção dos pais dos bebês no momento das fotos. Rosana afirma que aquele momento levou leveza para os pais em meio à rotina de cuidados diários com seus filhos no hospital.

A terapeuta ocupacional Rillary Farias declarou que o ensaio fotográfico é um exemplo de como pequenas ações podem fazer a diferença na vida das pessoas. Ela ressalta que este é um momento de renovação e esperança e deseja que a Páscoa proporcione alegria para as famílias dos pacientes e profissionais da Santa Casa.

Veja fotos do ensaio fotográfico de Páscoa dos bebês da Santa Casa de Sobral

Tags