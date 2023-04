Lucas Esteves, do Fortaleza, faz doação de ovos de Páscoa para projeto social

Jogador do Leão do Pici colabora com ações sociais no bairro onde surgiu para o futebol, em Osasco, região metropolitana de São Paulo

O lateral-esquerdo Lucas Esteves, campeão do Campeonato Cearense 2023 com o Fortaleza, doou cerca de 300 ovos de Páscoa a crianças amparadas pelo projeto social Conceição, do Jardim Conceição, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. A iniciativa oferece aulas de futebol a crianças de diversas idades.

“Agradeço a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de poder fazer essas crianças felizes, levar um pouco de alegria para a vida delas e de suas famílias. Foi no Jardim Conceição que eu comecei no futebol, quando eu também era uma criança. Me vejo em muitos deles. Fico feliz em fazer essas pessoas felizes, sei que posso ser um espelho para muitas delas, para muitos jovens que sonham em mudar de vida através do esporte, do futebol”, disse o lateral.



O atleta atuou no campinho do Jardim Conceição até os 7 anos de idade, antes de ingressar nas categorias de base do São Paulo. Aos 14, passou a defender o Palmeiras, onde se profissionalizou e ergueu as taças do Paulistão (2020), Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020 e 2021).



Pelo Leão, Esteves acumula cinco partidas em 2023. Pertencente ao Palmeiras, ele tem contrato de empréstimo até o final desta temporada.