Carros elétricos compartilhados: entenda o que aconteceu com o Vamo Fortaleza

O programa de Veículos Alternativos para Mobilidade (Vamo) Fortaleza surgiu com a ideia de promover a mobilidade urbana de forma sustentável por meio de uma rede de carros elétricos compartilhados. Foi o primeiro programa do tipo na América Látina, e, apesar disso, chegou ao fim no último dia 3 de novembro de 2022, cerca de seis anos após o seu início, em 2016.



Pelo Vamo, o motorista poderia alugar um carro em uma das estações espalhadas pela Cidade e deixar o veículo uma outra, assim como o Bicicletar. Ao O POVO, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que a Orefeitura não possuía mais parceria com o projeto desde 2020. “O projeto VAMO Fortaleza está, desde o início de 2021, sob a responsabilidade da Serttel, empresa da iniciativa privada que coordena e opera este sistema desde então.”

Já a Serttel informou que o projeto foi oficialmente encerrado no dia 3 de novembro de 2022, cerca de dois anos após o fim da parceria com a Prefeitura. Depois do término do serviço, segundo a empresa, todas as estações foram desativadas e os carregadores foram removidos.

O POVO também solicitou dados de usuários do Vamo Fortaleza ao longo dos cerca de seis anos e aguarda resposta.

Em dezembro de 2019, quando o serviço ganhou uma nova frota de carros, o então secretário da pasta de serviços públicos, Luiz Alberto Sabóia, disse que o Vamo era um programa importante porque “ele é totalmente sustentável e, segundo, ele incorpora esse conceito de compartilhamento. Pode ser usado por várias pessoas e é tendência: carro compartilhado, bicicletas compartilhadas".

Na ocasião, reportagem do O POVO chegou a dirigir o carro por algumas ruas de Fortaleza. O veículo contava com ar-condicionado, banco de couro e um painel multimídia no qual era possível ver as informações sobre carga, quilômetros rodados, modo de economia de energia etc.

