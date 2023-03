Prefeitura de Fortaleza publica edital com mil vagas para concurso da Guarda Municipal

A Prefeitura de Fortaleza divulgou o edital com mil vagas para o concurso da Guarda Municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), na tarde desta segunda-feira, 27, em suas redes sociais. Ao todo, serão 750 vagas para ampla disputa, 50 para Pessoas com Deficiência e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP).

As inscrições iniciam neste sábado, 1º, e perduram até o dia 8 de maio, com a aplicação das provas objetivas a partir da segunda quinzena de junho. "Nós queremos executar todas as etapas do concurso ainda este ano e convocar os aprovados e aprovadas para garantir mais segurança a população de Fortaleza", disse Sarto em suas redes sociais.

A remuneração é de R$ 3.152,78 mais vale alimentação, com uma jornada de 240h mensais, limitada a 40h semanais efetivamente trabalhadas. Para saber mais, basta acessar o edital pelo site do Idecan.

