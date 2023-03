Fortaleza ganha faixa de pedestres que ilumina pedestre durante a travessia

Equipamento está instalado há 20 dias no cruzamento da rotatória da Praça Portugal com a Av. Dom Luís, no bairro Aldeota

Fortaleza vai ter uma faixa de pedestres que fica iluminada quando as pessoas a atravessam. De acordo com a Prefeitura, o serviço, que busca prevenir atropelamentos, vai funcionar no cruzamento da rotatória da Praça Portugal com a avenida Dom Luís, no bairro Aldeota.

O equipamento está instalado há cerca de 20 dias. No entanto, a iniciativa atualmente está em fase de testes e de pesquisa por técnicos da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em parceria com a empresa americana Intelligent Security Systems (ISS).

O Munícipio será a primeira cidade da América Latina a receber o projeto, chamado de SecurOS Soffit. A escolha pela Capital se deu mediante o papel de referência nacional de segurança viária que ela tem assumido nos últimos anos, registrando uma redução anual consecutiva de mortes no trânsito.

Já a escolha da faixa onde o sistema vai funcionar se deve "à intensidade do tráfego e circulação de veículos em curva, que pode afetar a visibilidade do condutor sobre o pedestre". Além da iluminação, no trecho há também um semáforo veicular com estágio para pedestres.

Sistema é acionado por inteligência artificial

O sistema tem um conjunto de luzes que é acionado por meio de inteligência artificial. Toda vez que alguém passa pela faixa, a presença humana é identificada e imediatamente a iluminação dinâmica começa a funcionar, lançando "feixes de luz sobre quem caminha".

Iluminação ocorre durante toda a travessia. Além disso, o sistema pode também iluminar de forma independente pedestres que transitam em sentidos opostos da faixa. Isso permite que a visibilidade das pessoas que fazem o percurso a pé aumente, servindo ainda para chamar a atenção de condutores.

O sistema foi desenvolvido em caráter piloto e ainda está em fase inicial. Ele "também registra o fluxo de pedestres e possui uma câmera acoplada, que permite monitorar e supervisionar como é desenvolvida a travessia, se na faixa ou fora dela", cita a Prefeitura.

Segundo Lélio do Vale, coordenador da Central da Mobilidade para a Preservação de Vidas no Trânsito da AMC, a expectativa é de que "a iluminação dinâmica aumente significativamente a velocidade de resposta visomotora dos motoristas para que eles tenham a capacidade de frear a tempo e evitar atropelamentos”.

