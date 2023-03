Unidade temporária da Hemoce é instalada em shopping na Parangaba

Nova unidade temporária do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) foi inaugurada nessa segunda-feira, 27, no Piso L1 do Shopping Parangaba, em Fortaleza. As atividades de coleta e de cadastramento de doações de medula óssea funcionam até o dia 25 de maio, de segunda-feira a sábado, das 10 às 20 horas, e aos domingos, das 13 às 20 horas.



Nágela Lima, coordenadora da Captação de Doadores do Hemoce, revela que a estrutura está adaptada para atender 50 voluntários por dia. “É um posto pequeno, mas não deixa de ser uma oportunidade para quem mora nos bairros vizinhos a Parangaba de realizar as doações.”

Em conjunto com a iniciativa, a campanha "Doe Recomeços, Doe Sangue" relembra a chegada da Semana Santa e a necessidade de antecipar as doações. “A gente pede que a população tire um tempinho e faça sua doação, antes do feriado, porque depois que o sangue é coletado ele passa por um processo de análise."

A coordenadora cataloga que todos os tipos sanguíneos são importantes, porém, chama a atenção para a dificuldade de encontrar doadores O-. "É um percentual menor e universal”, ressalta ela.



Luiz Eduardo, A+, de 19 anos, teve sua terceira doação concretizada nesta inauguração. Residente do Canindezinho, distrito de Fortaleza, ele confessa que esta nova unidade facilita a doação de moradores da Parangaba e proximidades.

"Às vezes, as pessoas não sabem muito bem onde fica o Hemoce da José Bastos. Podem acabar se perdendo. Como a maioria já conhece o shopping, é muito mais fácil de vir e também é muito mais perto para quem mora aqui e mais distante da José Bastos."

Luiz passou um ano sem doar por questões médicas. Ele já havia doado outras duas vezes. Nessa segunda, 27, teve a oportunidade de retornar aos bons e velhos costumes.

"Quando tinha 16 anos, meu padrinho me levou para doar sangue. Na segunda vez, fui sozinho. Ano passado não pude doar porque estava começando a me relacionar com o meu namorado. Desde que me entendo por gente, queria doar. Mas, como há idade mínima, que são 16 anos, tive que esperar”, conta.



Luiz Eduardo doa pela terceira vez na vida (Foto: FERNANDA BARROS)



Raiane Ribeiro, de 29 anos, aguardava atendimento para fazer a primeira doação de sangue dela. Ela conta que sempre teve vontade de doar, mas, da última vez que tentou, não conseguiu por conta do peso. "Desta vez, cheguei para trabalhar, fiquei sabendo, então, resolvi vir e tentar novamente. Desta vez, vai dar certo, graças a Deus", afirma.

Raiane trabalha em um quiosque de maquiagem do centro comercial. Ela, que mora em Maracanaú, a 23,6 km da Capital, concorda que a unidade facilitou o acesso a novos doadores. "As unidades são um pouco distantes de onde moro. Vi que estava mais próximo e falei: ‘Por que não?’."

Ela perguntou ao médico como funcionava para fazer a doação de medula óssea e revelou: "Estou ansiosa para ajudar outras pessoas”.



Rayane recebe selo de parabenização pelo ato solidário (Foto: FERNANDA BARROS)



Doe Sangue

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Adolescentes devem portar o termo de consentimento padrão assinado por pais ou responsável legal.

Na capital cearense, além do posto de coleta no Shopping Parangaba, a população também pode doar na sede do Hemoce, na av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo; no posto de coleta da Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores), na av. Desembargador Moreira, s/n – Aldeota; e na unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF), na rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro.



Serviço

Posto de coleta do Hemoce no Shopping Parangaba



Local: Piso L1 do Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 – Parangaba – Fortaleza)

Atendimento: segunda a sábado, das 10 às 20 horas, e aos domingos, das 13 às 20 horas

Agendamento de doações ou pelos telefones (85) 3101 2305 e (85) 99681 7597 (WhatsApp)



