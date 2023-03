Morte de torcedor do Ceará: mais dois suspeitos são presos

A vítima, de 29 anos, era um torcedor do Ceará Sporting Club. Ele foi assassinado a pauladas no último sábado, 18

Mais dois homens suspeitos de estarem envolvidos no homicídio de um torcedor do Ceará Sporting Club, no bairro Serrinha, em Fortaleza, foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na tarde dessa segunda-feira, 20. A vítima, de 29 anos, foi assassinada a pauladas neste último sábado, 18.

Antônio Gemesson Martins da Silva, 23, foi preso no mesmo bairro onde o crime aconteceu, e, junto com ele, foram apreendidas roupas que teriam sido utilizadas no dia do homicídio.

Já Arão Bouzgaib Varela Maia, 24, foi localizado e capturado no bairro Pedras. Com essas duas detenções, sobe para quatro o número de suspeitos envolvidos no caso.

Os suspeitos foram levados ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram autuados em flagrante por homicídio. A Polícia Civil informou seguir com as investigações para identificar e prender outros suspeitos envolvidos no crime.

Morte de torcedor do Ceará: denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia do Departamento de homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807



