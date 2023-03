Delegado cearense que morreu no Paraná será velado em Fortaleza

A Polícia Civil do Paraná acredita que o disparo aconteceu da própria arma do agente

O delegado Vanderson Gurgel Batista, 37, morto por disparo da própria arma em um banheiro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, deverá ser velado em Fortaleza. Natural do Ceará, Vanderson foi policial militar do Estado e foi empossado na Polícia Civil do Paraná há três meses.

Segundo a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná (Adepol-PR), o velório de Vanderson deve acontecer ainda nesta terça-feira, 21, na Assembleia de Deus, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

O delegado trabalhava na Delegacia da Mulher na cidade de Maringá. Ele estava com a família no parque, na tarde de domingo, 19. Vanderson foi ao banheiro, e, logo depois, os familiares escutaram um disparo de arma de fogo. Quando entraram no local, Vanderson estava baleado no chão.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Civil do Paraná acredita que o disparo aconteceu da própria arma do agente. As investigações e perícias continuam para determinar as circunstâncias da morte.



