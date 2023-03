Dois suspeitos são presos pela morte de torcedor do Ceará a pauladas

Um torcedor do Ceará Sporting Club, de 29 anos, foi assassinado a pauladas no sábado, 18, no bairro Serrinha, em Fortaleza. O crime teria sido cometido por torcedores de um time rival. Na madrugada deste domingo, 19, dois homens foram presos pelo crime no bairro Bom Jardim, na Capital, e no município de Maracanaú.

A vítima estava se dirigindo à Arena Castelão para assistir ao jogo entre Ceará e Iguatu quando grupos de torcedores entraram em confronto numa rua. O homem acabou sendo morto por golpes de “objeto contundente”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Uma ambulância do Samu tentou socorrê-lo.

Os dois presos suspeitos pelo crime são Jarlon Santos de Queiroz Junior, 28, com antecedentes por crime contra a administração pública, e John Patrick Vieira da Silva, 32. Com Jarlon, também foi apreendido um revólver com seis munições calibre 38.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jarlon e John foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e Jarlon também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. A 5ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) investigará o caso.



Torcida organizada desencoraja "justiça com as próprias mãos"

O Movimento Organizado Força Independente (Mofi), formado por torcedores do Ceará, repudiou a morte do homem e desencorajou que outros torcedores procurem fazer "justiça com as próprias mãos". "O movimento lamenta o ocorrido em que um membro de nossa família foi assassinado de maneira covarde por um grupo de criminosos em um bote nas proximidades do estádio Castelão, quando saia de cassa para desfrutar de um dos poucos momentos de lazer que um jovem da periferia ainda tem acesso", afirma o movimento em nota postada no Instagram.

O texto afirma que cabe às autoridades "o dever de apurar e punir os responsáveis". O Mofi se compromete ainda a acompanhar as investigações do caso e a cobrar respostas. "Somos uma instituição que sempre primou por respeito e justiça, sempre pautados pela legalidade, por isso desencorajamos qualquer tipo de justiça com as próprias mãos", diz a nota.

Sobre o assunto Aratuba já recebeu volume de chuvas 36% maior do que a média de março inteiro

Caso Marielle Franco: general culpa ex-governador Witzel por impunidade

Acidente entre ônibus e carro deixa vítimas presas a ferragens no bairro Centro

Tags