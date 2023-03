Chacina do Curió: julgamento dos primeiros réus tem data marcada

A Justiça cearense já tem data para julgar os primeiros réus da Chacina do Curió. O julgamento começa no próximo dia 20 de junho, às 9 horas, no Fórum Clóvis Beviláqua. Na ocasião, quatro acusados sentarão no banco dos réus.

Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), durante a sessão, 20 testemunhas serão ouvidas. São sete vítimas sobreviventes, quatro testemunhas de acusação e nove testemunhas de defesa. Os quatro acusados também serão interrogados.

Para promover mais agilidade ao julgamento, o processo principal, que possui mais de 13 mil páginas, foi desmembrado em três. Dois deles possuem oito réus cada e um outro com 18.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No processo a ser considerado em junho, dos oito acusados, um morreu e três aguardam decisão em instâncias superiores.

A previsão é de outras sessões de julgamento ocorram nos meses de agosto e setembro.

Chacina do Curió deixou 11 pessoas mortas na Grande Messejana

Na virada do dia 11 para o dia 12 de novembro de 2015, 11 pessoas foram assassinadas aleatoriamente em quatro bairros da Grande Messejana. Outras sete pessoas ficaram feridas.

A chacina teria sido desencadeada por causa de mortes que aconteceram dias antes: três assassinatos que ainda clamam por Justiça.

O caso é de alta complexidade pela quantidade de réus envolvidos, quando, do início, somavam 44. A Justiça então proferiu decisão de pronúncia para 34 réus e impronunciou os outros dez réus por ausência nos autos de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Até o momento, nenhum dos 34 policiais militares pronunciados foi julgado ou preso. Após ficarem presos durante a fase de instrução, os acusados foram soltos e aguardam o júri popular em liberdade.

Sobre o assunto Bairro Curió, em Fortaleza, recebe novo Complexo Mais Infância

Chacina do Curió: Justiça obriga Estado a dar assistência psicológica às mães das vítimas

Policial militar acusado de participação no caso Curió é morto a tiros em Fortaleza

Justiça decide que 31 PMs da Chacina do Curió irão a júri popular

Tags