Movida realiza em Fortaleza evento contra o aborto neste sábado, 25

O intuito da ação é unir pessoas que sejam "a favor da vida desde a concepção" e protestar contra a aprovação do aborto. Movida faz ação em parceria com a Rede Nacional em Defesa da Vida

O Movimento Pela Vida e Não Violência (Movida), em parceria com a Rede Nacional em Defesa da Vida, realizará em Fortaleza um ato contra a aprovação do aborto. O intuito, de acordo com a organização, é reunir aqueles que "defendem a vida desde a concepção". O evento faz parte de uma mobilização nacional e, na Capital, será neste sábado, 25, na Praça Portugal, às 16 horas.

A presidente do Movida no Ceará, Kamila Cardoso, reforça que unir forças na luta pela defesa da vida tem significativa importância.“Esse ato nacional é a afirmação de que precisamos nos unir em prol da defesa da vida, lutando contra a legalização do aborto”, comenta Kamila.



Segundo ela, é preciso divulgar as possibilidades que essas mulheres possuem através das redes de apoio. "Como as casas de acolhimento, que dão todo o suporte necessário para acolher e dar a elas uma oportunidade para não realizar o aborto”, destaca.

A finalidade do movimento é conseguir apoio por parte da população para pressionar o Congresso Nacional contra a legalização do procedimento médico de aborto, por meio de um processo judicial conhecido como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 442, que será julgada ainda em 2023.



Serviço

Ato nacional em defesa da vida



Quando: Sábado, 25 de março, a partir das 16 horas

Onde: Praça Portugal, no bairro Aldeota



