Mais de 2 mil árvores são plantadas para amenizar ilhas de calor em Fortaleza

Nesta terça-feira, 21, Fortaleza amanheceu mais arborizada. Com ação da Prefeitura, 2.023 mudas de espécies nativas, medicinais e ornamentais foram plantadas em dez locais da Capital.

“A mudança de ocupação da cidade é natural, um processo que não tem como ser revertido. Hoje se fala muito sobre o desenvolvimento sustentável, e é isso que a gente está buscando”, comenta Luciana Lobo, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Conforme a secretária, os pontos de plantio foram escolhidos por ter alta circulação de pessoas e por serem locais de ilhas de calor em Fortaleza. "Com as árvores, a gente consegue reverter essa questão da concentração de calor em uma área específica", explica.

Lobo enfatiza que a busca é por uma Fortaleza cada vez mais verde, com recuperação de áreas como o Parque Rachel de Queiroz, "que não tinha essa feição de hoje e serve para a Cidade toda".

Fortaleza tem plantio de mais de 2 mil árvores

Os locais escolhidos para o plantio de árvores, em ação que busca amenizar as ilhas de calor em Fortaleza, foram:

Parque Rachel de Queiroz

Cuca Barra

Praça Portugal

Cruzamento da av. José Jatahy com a av. Duque de Caxias

Cruzamento da av. José Jatahy com a av. Bezerra de Menezes

Rotatória da av. Governador Raul Barbosa

Orla da Praia de Iracema

Orla da avenida Beira-Mar

Orla da Vila do Mar

Orla da Beira-Rio

As mudas utilizadas partiram do viveiro mantido pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) no Horto Municipal Falconete Fialho. No local, são cultivadas mais de 100 mil mudas de 220 espécies.

Mudas são plantadas para amenizar ilhas de calor em Fortaleza

O prefeito José Sarto afirma que o meio ambiente é uma das prioridades da gestão municipal. “A ação de hoje significa valorizar o meio ambiente e pautar a questão da arborização, que é muito importante. Neste ato, estamos plantando mudas, simultaneamente, em dez locais de Fortaleza”, diz.

O gestor municipal explica que o número de mudas foi definido para homenagear o ano de 2023.

Para o secretário Ferruccio Feitosa (Seger) a iniciativa ocorre em alusão ao Dia Internacional das Florestas e da Árvore, é um convite que se estende à população, com o objetivo de arborizar a Cidade e amenizar as ilhas de calor, além de colaborar na manutenção dos espaços públicos.

“Estendemos o convite a todos, para que as pessoas possam se engajar no meio ambiente, uma pauta importante não só para a cidade de Fortaleza, mas para o Brasil”, informou o secretário.

Durante o plantio das árvores, houve também a distribuição de mudas para os frequentadores dos espaços. A iniciativa também buscou chamar a atenção para pequenos gestos do cotidiano, como jogar lixo apenas na lixeira, mas que fazem toda a diferença no cuidado com o meio ambiente.

