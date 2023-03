Gestantes e puérperas de Fortaleza já podem tomar a vacina bivalente

Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 20, a terceira fase da vacinação bivalente contra a Covid-19, desta vez destinada a gestantes e puérperas — pessoas que deram à luz há pouco tempo. De acordo com a Secretária Municipal da Saúde (SMS), cerca de 179 mil doses do imunizante foram enviadas ao estado do Ceará pelo Ministério da Saúde (MS).

O posto de saúde Mirian Mota, localizado no bairro Dionísio Torres, estava bem movimentado na manhã desta segunda-feira em relação aos pacientes em geral. A quantidade de gestantes e puérperas, no entanto, era baixa. O POVO esteve no local das 8h50min às 10 horas, e apenas duas grávidas se vacinaram durante esse período.

Ana Paula Pereira, de 36 anos, foi uma das duas que se imunizaram no local. Ela está grávida de nove meses e foi à unidade de atendimento fazer uma consulta semanal sem saber sobre o início da terceira etapa da vacinação. Durante o atendimento, uma das profissionais lhe informou sobre o imunizante. “Ela me disse agora.”

Ela mora longe do posto, mas tem o costume de se tratar nele pois fica próximo do trabalho dela. “Geralmente, [o posto] é tranquilo. No início das vacinações ficou bem lotado, mas hoje já achei bem tranquilo”, diz a gestante.

No Posto Aida Santos, localizado no bairro Vicente Pinzón, das 10h30min às 11h15min, nenhuma gestante apareceu para se vacinar no local. O POVO apurou que a situação assemelhou-se a do posto de saúde Mirian Mota: esteve movimentado em relação ao público em geral, mas não teve uma grande concentração de gestantes.

A nova etapa da campanha inicia-se após a meta da primeira fase e da segunda fase não terem sido atingidas. Veja o gráfico:

Vacina bivalente contra variante da Covid-19

De acordo com a Secretária Municipal da Saúde (SMS), a vacina bivalente, além de proteger contra o vírus original da Covid-19, também garante a proteção contra a variante Ômicron. Os imunizantes que estão sendo aplicados são da marca Pfizer.

As vacinas estão sendo aplicadas em todos os 117 postos de saúde do Município. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min.

Aos fins de semana, apenas dois postos de saúde, que são divulgados no portal da Prefeitura, realizam o atendimento. Os imunizantes monovalentes seguem sendo ofertados nas unidades de saúde.

Covid-19: documentos necessários para se vacinar

Nos postos de saúde, é necessário apresentar os seguintes documentos originais: Registro Geral (RG), Comprovante de Pessoa Física (CPF), Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. No caso das gestantes, também é necessário a apresentação do cartão da gestante ou exame de gravidez.



