Ceará tem oito açudes sangrando; 20 reservatórios estão acima de 90% da capacidade

Oito açudes do Ceará estão com a capacidade máxima de 100% nesta quarta-feira, 15. São eles: Valério, Itapajé, Quandú, Acarape do Meio, Germinal, Tijuquinha, Junco e Rosário. Este último, localizado na Bacia Hidrográfica do Salgado, está liberando mais de 1.400 litros por segundo para o Castanhão. Os dados são do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com informações da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O Rosário foi o quarto a sangrar no Ceará em 2023 e, no último domingo estava com 99,73%, atingindo a capacidade máxima novamente na segunda-feira, 13. O Junco, no Cariri, já havia atingido volume máximo na manhã do último sábado, 11, e voltou a sangrar nesta quarta-feira, 15.



Além desses, o açude Caldeirões, localizado no município de Saboeiro, chegou a sangrar na última terça-feira, 14, conforme dados da Cogerh. O volume atual, porém, é de 97,5%.

Outros 20 açudes do Ceará estão com volume acima de 90%.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), divulgou ontem a marca de oito açudes sangrando e destacou o açude Rosário.



Localizado no distrito de Quitaiús, em Lavras da Mangabeira, o Rosário está com lâmina de 35 cm, conforme o governador.

Chuvas intensas têm sido registradas no Estado nos últimos dias. Tendência é que os açudes sigam enchendo até o fim da quadra chuvosa, em maio, caso os prognósticos positivos de precipitação divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) se confirmem.

"Apesar da expectativa de uma boa quadra chuvosa, é importante sempre lembrar do uso racional de água para que não falte aos cearenses", alertou Elmano nas redes sociais.





