Chove em mais de 140 municípios do Ceará; confira previsão do tempo

As chuvas estão relacionadas a áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico, devido à proximidade da ZCIT. O sistema é o principal indutor de chuvas neste período do ano

Choveu em, pelo menos, 144 municípios cearenses no intervalo entre as 7 horas de terça-feira, 14, e as 7 horas desta quarta-feira, 15. Os dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que os maiores acumulados foram registrados nas regiões Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

"As chuvas continuarão pelo menos até a sexta-feira e devem acontecer em todo o Estado", afirma Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme.

Ela completa que nesta quarta-feira, 15, em Fortaleza, "algumas áreas de instabilidade devem se formar e trazer precipitações". "Nas demais regiões, as chuvas se mantém, talvez não tão intensas. Mas tudo isso é muito bom para esses primeiros 20 dias de março", diz.

Veja os maiores volumes acumulados nas últimas 24 horas:

Tamboril (Posto: Tamboril): 129 mm

Madalena (Posto: Fazenda Várzea Alegre): 119,6 mm

Ererê (Posto: Açude Santa Maria): 113 mm

Brejo Santo (Posto: Brejo Santo): 106 mm

Porteiras (Posto: Porteiras): 105 mm

Mauriti (Posto: Mauriti): 80 mm

Iracema (Posto: Bastiões): 80 mm

Banabuiú (Posto: Barra de Sitiá): 77 mm

Salitre (Posto: Salitre): 74,4 mm

Santana do Cariri (Posto: Dom Leme): 71 mm

Previsão do tempo para o Ceará

Conforme a Funceme, a tendência é de chuva em todas as macrorregiões do Ceará até sexta-feira, 17. A intensidade das precipitações pode variar de fraca a forte. Os maiores acumulados devem ocorrer em áreas do Centro-Sul e Oeste do Estado.

Segundo a Fundação, o tempo no Ceará deve seguir como o registrado nos últimos dias. Durante a madrugada e a manhã, as chuvas tendem a acontecer principalmente no Sul do Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na faixa litorânea.

Já durante a tarde e à noite, a tendência é de precipitações em todas as macrorregiões.

Em Fortaleza, as madrugadas e manhãs devem ser de chuva. Durante as tardes e noites, o céu tende a estar parcialmente nublado com chuva isolada.

