Bairro de Fortaleza muda de nome e homenageia Rachel de Queiroz

No ano em que se completam 20 anos de sua morte, Rachel de Queiroz é homenageada Fortaleza. A partir dessa segunda-feira, 13, um dos bairros de Fortaleza recebe o nome da escritora cearense. A mudança acontece no bairro Dendê, na Regional 8.

O local é vizinho dos bairros Jardim Cearense, Maraponga, Itaperi, Parque Dois Irmãos e Mondubim.

A proposição é do vereador Danilo Lopes (Avante). O parlamentar já havia tentando oficializar outros bairros da Capital com o mesmo nome.

Uma das justificativas se deve à confusão recorrente com o nome Dendê: além do bairro Dendê, Fortaleza tem a comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz.

Outro motivo é que nenhum dos 121 bairros de Fortaleza homenageia uma mulher cearense. Homenagens a figuras femininas nas localidade da Capital referenciam-se apenas a figuras religiosas e à personagem Iracema.

O rito para a mudança de nome teve início em 30 de novembro de 2021, quando o projeto deu entrada na Câmara Municipal de Fortaleza. O processo também contou com a participação de moradores do local: uma audiência pública ocorreu no último dia 16 de fevereiro.

A troca de nomes foi oficializada pelo Decreto Legislativo nº 1.089, de 8 de março de 2023. O texto foi publicado no Diário Oficial de Fortaleza do dia 13.

