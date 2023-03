Suspeito da morte de travesti no Siqueira já foi preso por estupro e lesão corporal

Um homem suspeito de participação na morte de uma travesti de 27 anos foi preso por agentes da Polícia Civil do Ceará nesta terça-feira, 14. O suspeito já tinha sido preso anteriormente pelos crimes de estupro de vulnerável e de lesão corporal dolosa. Um mandado de prisão temporária contra ele também foi solicitado.

O caso aconteceu no bairro Siqueira, no dia 11 de fevereiro. A corporação aponta que a vítima foi morta em uma via pública após ser atingida por um objeto perfurocortante.

Na ocasião, o corpo foi encontrado em um terreno nas proximidades da avenida Osório de Paiva. Ela teria sido atacada ao lado de um hotel localizado no bairro Siqueira. Informações de moradores apontam que o espaço onde a vítima foi achada morta já tinha sido usado como ponto de prostituição.



O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.