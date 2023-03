Justiça arquiva inquérito sobre morte de garoto que desapareceu no Barroso

Repórter do caderno de Cidades

A 2ª Vara do Júri arquivou o inquérito policial que investigava a morte de Cleidson Lima de Sousa, 12 anos, garoto encontrado morto em um canal do bairro Barroso em 16 de novembro, após três dias de desaparecimento. A decisão, tomada na última quinta-feira, 9, ocorreu após Polícia Civil e Ministério Público Estadual (MPCE) sugerirem o arquivamento.



Conforme O POVO mostrou em 28 de fevereiro último, a investigação da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não conseguiu identificar responsáveis pelos fios desencapados que estavam no canal e que eletrocutaram a vítima.

Perícia no local do crime confirmou que havia uma ligação clandestina de energia em um imóvel próximo ao canal que alimentava os fios. Entretanto, as hipóteses levantadas sobre quem teriam colocado os fios ali não foram corroboradas pelo trabalho investigativo.



Entre as linhas de investigação havia uma que dizia que os fios haviam sido colocados no local por ordem da facção criminosa que atua na região. Seria uma forma de impedir ataques de criminosos rivais. Uma mulher apontada como chefe dessa facção chegou a ser ouvida, mas tanto negou ter posto os fios elétricos, quanto negou integrar o grupo criminoso.



A Polícia Civil também não conseguiu identificar quem era o proprietário da residência de onde partia a ligação clandestina que alimentava os fios, já que a casa não tinha sequer medidor de energia.



“O Inquérito Policial, até o momento, aparece inconcluso, seja pela difícil colaboração das testemunhas, seja pela falta de provas mais robustas acerca da autoria”, afirma na decisão de arquivamento o juiz Antônio Josimar Almeida Alves.



“Não foi informado a existência de câmeras que pudessem auxiliar a polícia judiciária a identificar os agentes criminosos, portanto não há uma linha investigativa para dar continuidade ao Inquérito Policial”.



Relembre o caso



Cleidson havia saído para andar de bicicleta quando desapareceu. A família noticiou o desaparecimento no mesmo dia, em 13 de novembro. No dia 16, ele foi encontrado morto no canal. Laudo pericial mostrou que choque elétrico causou a morte do garoto.



