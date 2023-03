Matemáticos recebem homenagem no Plenário 13 de Maio nesta quarta, 15

A Assembléia Legislativa do Ceará (Alece) fará uma sessão solene na noite desta quarta-feira, 15, como forma de homenagear os matemáticos pelo Dia Nacional e pelo Dia Internacional da Matemática. O evento é uma iniciativa do deputado estadual Sérgio Aguiar junto à Academia Cearense de Matemática.

Durante o evento, será entregue ao paulista Eduardo Teixeira o título de Cidadão Cearense. Ele, que se mudou aos 7 anos para Fortaleza, é formado em Matemática pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e atualmente leciona matemática na Universidade Central da Flórida, nos Estados Unidos.

Recebem as homenagens com comendas os professores Ângelo Papa Neto, Francisco Antonio Martins da Costa, José Stálio Rodrigues dos Santos, Luiza Santos Pontello, o estudante Kevin Cristian Paulino Freires e o Curso de Licenciatura em Matemática do Campus do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Fortaleza.

A solenidade começa às 18 horas no Plenário 13 de Maio.

