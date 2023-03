Fortaleza define logística para jogo contra Cerro Porteño no Paraguai; confira

O Fortaleza definiu a logística de viagem para o duelo decisivo diante do Cerro-Porteño, no Paraguai, pela Libertadores. As equipes se enfrentam na quinta-feira, 16, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, pela terceira fase da Copa Libertadores.

O elenco tricolor ganhou folga na última segunda-feira, 13, após empate diante do Ferroviário, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O time se reapresenta nesta terça-feira, 14, e realiza o primeiro treino, às 10 horas, em preparação para a partida.

No turno da tarde, às 17 horas, embarca em voo fretado e direto para a capital paraguaia. O treino de apronto está marcado para quarta-feira, 15, em Assunção. Depois do jogo, a delegação embarca em voo fretado para Fortaleza com previsão de desembarque para as 6h15min.

No embate de ida, o Cerro Porteño venceu pelo placar de 1 a 0, na Arena Castelão. Para garantir a classificação à fase de grupos do torneio no tempo normal, a equipe de Vojvoda precisará vencer o time paraguaio por dois ou mais gols de diferença. Caso a equipe cearense vença por apenas um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis. Se for eliminado, o Leão ganha vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Desfalques do Fortaleza

O Fortaleza deve enfrentar o Cerro Porteño bastante desfalcado nas laterais. O último boletim médico divulgado pelo clube mostrou que Dudu, Tinga, Lucas Esteves e Bruno Pacheco estão sob cuidados médicos.

Já os atacantes Moisés e Pedro Rocha estão em fase de pós-operatório de fratura no pé direito e lesão ligamentar no joelho esquerdo, respectivamente. O zagueiro Ceballos também ficou de fora do último jogo por conta de um quadro viral.



