Morre Eliseu Padilha, ex-ministro de Temer, Dilma e FHC

Morreu nesta segunda-feira, 13, Eliseu Padilha, ex-ministro dos governos de Michel Temer (MDB), Dilma Rousseff (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Ele descobriu um câncer de estômago há cerca de um mês.

Influente na cúpula do antigo PMDB e atual MDB, ele foi ministro dos Transportes de 1997 e 2001, quando FHC era presidente. Foi ministro da Secretaria de Aviação Civil em 2015, no segundo governo Dilma. No governo Temer, de 2016 a 2018, foi ministro da Casa Civil.

O velório, aberto ao público, será na quarta-feira, 15, no Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. O corpo será cremado em seguida, em cerimônia restrita a familiares.

