Apresentador tira cochilo durante entrevista com Simone Mendes

Depois de se surpreender com a situação, Simone começou a rir, acompanhada das outras pessoas que estavam no estúdio

Uma situação inusitada envolvendo a cantora Simone Mendes viralizou nas redes sociais na última segunda-feira, 13. Ao conceder entrevista para o programa “Turma da Massa”, da Rádio Massa FM, ela percebeu que o radialista Chicão, que estava apresentando o programa, acabou cochilando enquanto a artista falava sobre a nova fase da carreira.

Depois de se surpreender com a situação, Simone começou a rir, acompanhada das outras pessoas que estavam no estúdio. “Dormiu”, disse a sertaneja. Chicão, então, acordou e pareceu envergonhado com o ocorrido, mas a cantora completou: “Deixa o bichinho dormir”. A artista levou o ocorrido na esportiva e a própria rádio postou vídeo do momento.

Sobre o assunto Cris Dias acusa Thiago Rodrigues de atrasar pensão do filho

Oscar 2023: Ana Furtado é criticada por não deixar convidados falarem

MC Pipokinha recebe conselho de Inês Brasil: 'Perfeito é Deus'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em dezembro, Simone gravou “Cintilante”, seu primeiro DVD em carreira solo após separação da dupla com sua irmã, Simaria. O trabalho, na ocasião, foi apresentado de forma intimista para 300 convidados, entre amigos e fãs, e reúne 12 canções inéditas. Em janeiro, ela lançou nas plataformas digitais de música a primeira parte, com quatro músicas.

Tags