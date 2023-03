Fortaleza: Caminhada Penitencial volta a acontecer após três anos

Após três anos suspensa devido à pandemia de Covid-19, voltou a acontecer na manhã deste domingo, 12, a Caminhada Penitencial em Fortaleza. O evento reúne diversas congregações da Igreja Católica.

Algumas mudanças foram notáveis na edição 2023 do evento. A principal foi o trajeto: por acontecer no mesmo dia de duas corridas de rua realizadas em Fortaleza, a Caminhada Penitencial seguiu um caminho diferente das edições anteriores. Os fiéis saíram da paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe, e seguiram pela rua Ana Bilhar.

O percurso seguiu pelas continuações da rua, Deputado Moreira da Rocha e Tenente Benévolo. O destino foi o mesmo das outras edições: a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro. Após a caminhada, uma missa reuniu os fiéis.

Helder Costa, que participa da organização da Caminhada Penitencial há 16 anos, pontua que a quantidade de presentes foi muito maior que nas edições anteriores. Apesar da participação massiva de público, não houve incidentes ao longo do evento.

Mesmo a chuva que ocorreu em diversos momentos da manhã em Fortaeza não foi empecilho para os fiéis. Guarda-chuvas e capas de lona eram presença tão notável quanto os grupos que rezavam em conjunto, ou voluntários que auxiliavam os participantes com dificuldades de locomoção a seguir no trajeto.

Para o motorista Richard Alves, o retorno do evento foi "um marco para a Igreja". Ele traça um paralelo: "A quaresma é uma caminhada para chegarmos à Páscoa". Sobre a quantidade de fiéis, o motorista diz que sentiu "o amor de todas as pessoas se unirem". Helder adiciona: "Nós, católicos, somos exatamente assim, desejosos".

Ambos também concordam de que o sentimento da caminhada não é de sofrimento, mas de alegria. "É uma doação, uma forma de agradecer ao Senhor pelo que faz por nós", pontua Helder, adicionando: "É uma penitência agradável". Richard completa: "A penitência é uma graça".

A Caminhada Penitencial é conhecida pela grande cruz carregada pela cidade, em referência ao martírio de Jesus Cristo, seguindo os preceitos da fé cristã. Na Capital, a tradição foi iniciada em 2009 como "um sinal público proposto pela Igreja Arquidiocesana de Fortaleza dentro do contexto da Quaresma e como expressão da Campanha da Fraternidade", resume o arcebispo dom José Antônio Aparecido Tosi.

Em 2023, a Campanha organizada pela Igreja Católica e criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem como tema "Fraternidade e Fome: Dai-lhes vós mesmos de comer!". Durante a caminhada foram arrecadados alimentos não perecíveis em cinco postos de coleta diferentes.





Fotos da Caminhada Penitencial em Fortaleza

