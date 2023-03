Projeto oferecerá experiências em psicanálise no Farol da Juventude do Benfica neste sábado

Mais uma edição do projeto “Tagarelando, intervenções psicanalíticas na praça" vai ser realizada pela Rede Juv — equipamento gerido pela Secretaria Municipal da Juventude — em parceria com o coletivo Margem neste sábado, 11. O programa visa oferecer aos jovens da capital experiências gratuitas de psicanálise. Os encontros acontecem no Farol da Juventude do Benfica, das 15h às 17h.

No espaço, são oferecidos diferentes cursos e atividades esportivas. De acordo com a Prefeitura, os serviços objetivam garantir a promoção dos direitos humanos — prioritariamente para o público de 15 a 29 anos.

Estabelecido em agosto de 2022, a Rede Juv é um equipamento que integra diferentes espaços educacionais. Além do Farol da Juventude do Benfica, estão sob a sua gerência a Pracinha da Cultura Pedras e Vicente Pinzón, o Centro Cultural Canindezinho, o Farol da Juventude da Praia de Iracema, o Polo da Bela Vista e o Centro de Juventude Igor Andrade de Lima.



Por outro lado, o coletivo Margem é composto por uma equipe de psicanalistas que busca estimular estudos na área e estabelecer uma clínica pública. O mote do serviço é criar pontes entre a psicanálise e as demandas populacionais.

O projeto Tagarelando também vai agregar grupos de estudos teóricos e rodas de conversas — tendo como ponto central a psicanálise.

Serviço



Projeto "Tagarelando, intervenções psicanalíticas na praça"

Data: sábado, 11 de março

Horário: 15h às 17h

Local: Farol da Juventude Benfica (Praça da Gentilândia, Benfica)



