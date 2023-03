Praia do Futuro volta a ter trechos próprios para banho após mais de 40 dias

Todos os dez pontos monitorados pela Semace, na Praia do Futuro, estavam impróprios para banho desde 23 de janeiro

A Praia do Futuro voltou a ter trechos próprios para banho após seis semanas, conforme novo boletim de balneabilidade. Todos os dez pontos da praia monitorados pela Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) apareciam como impróprios desde o dia 23 de janeiro de 2023.

Os trechos próprios para banho na Praia do Futuro, atualmente, concentram-se na altura das rua Francisco Montenegro; av. Carlos Jereissati; rua Gerôncio Brígido Neto; rua Clóvis Mota (em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares; na altura da Areninha Praia do Futuro I e na rua Ismael Pordeus.

De acordo com este último boletim de balneabilidade, divulgado para o período entre o dia 6 de março e 12 deste mês, apenas os pontos de coleta 1, 2, 3 e 5 seguem prejudicados (confira abaixo os trechos impóprios para banho).

Um ponto será classificado como próprio quando houver no máximo 100 enterococos por 100 mililitro (ml) da amostra em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores.

Enterococos são bactérias que podem afetar a saúde humana e, por isso, tornam a água imprópria para banho quando presentes em grandes quantidades.

Confira os trechos próprios para banho na Praia do Futuro (06/03/2023 a 12/03/2023):

4 - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

6 - Na altura da av. Carlos Jereissati;

7 - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01;

8 - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. P

9 - Na altura da Areninha Praia do Futuro

Trechos impróprios para banho na Praia do Futuro:

1 - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema;

2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09;

3 - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08;

5 - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

