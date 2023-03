Cia da Ração realiza evento com serviços veterinários gratuitos no Conjunto São Cristóvão

Neste sábado, 11, a Cia da Ração em parceria com o Centro de Zoonoses realiza ação com serviços veterinários gratuitos no Conjunto São Cristóvão, em Fortaleza. A ação acontece das 7h às 12 horas e conta com vacinação antirrábica, vermifugação, orientação veterinária e distribuição de brindes com senhas limitadas.

Na ação, que acontece uma vez por ano desde 2018, a Dra. Livia Melo prestará orientação veterinária aos animais presentes. Para cada animal atendido, o tutor deve doar um quilo de ração, que será repassado ao Abrigo Amor em Patas. A Cia da Ração é localizada na avenida Castelo de Castro, 417, no Conjunto São Cristóvão.

Segundo Mazinho, proprietário do estabelecimento, para esta ação, foram doadas 300 doses de vacina antirrábica pelo Centro de Zoonoses e 500 doses de vermífugo oral, além de bolsas de kits de cuidados para pets doados pela Purina.

Dona Francisca Lima conta que sábado levará seus três cães e dois gatos para tomar vacina, receber a orientação e tudo que tiver direito. “Esse momento é muito legal, andei doente e não estava podendo gastar com veterinário, agora meus animais terão essa orientação, serão vacinados e vermifugados” – conclui.

Serviço

Serviços Veterinários Gratuitos na Cia da Ração

Endereço: Avenida Castelo de Castro, 417 - Conjunto São Cristóvão, Fortaleza

Horário: das 7 às 12 horas

Data: 11.03.2023



