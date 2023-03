Parque Dom Aloísio Lorscheider: população comemora um ano de inauguração com serviços

Moradores do bairro Itaperi comemoraram o aniversário de um ano do Parque Dom Aloísio Lorscheider nesta quarta-feira, 8. A data contou com muita festa e serviços oferecidos à população. A primeira-dama do Estado, Lia Freitas, e a secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Onélia Santana, marcaram presença no local. O equipamento foi construído no terreno onde existia o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira I (IPPOO I).



Os serviços oferecidos incluía medição de pressão e teste de glicemia, bem como atualização do ciclo vacinal. Cursos de cabeleireiro, depilação e de manicure também estavam disponíveis para os moradores. Quem compareceu à Praça ainda pode obter documentos como Identidade, CPF e Carteira Digital.

A vendedora Lucélia Santos, 21, aproveitou a oportunidade para levar o filho e o sobrinho para o Parque e celebrar o aniversário do equipamento. Aos seus olhos, os benefícios oferecidos na unidade podem ser usufruídos por toda a comunidade. “O primeiro ano de vida do Parque foi muito positivo, principalmente para as crianças. Antes, não existia lazer aqui. Hoje, eventos costumam acontecer com boa frequência”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A moradora diz esperar que a unidade siga sendo frequentada para que todos do bairro possam ter mais um ambiente para utilizar. As lembranças dos perigos existentes nos arredores do antigo presídio - onde hoje é o Parque - seguem vivas em sua memória. “Tudo aqui era muito deserto. Existiam muitos assaltos. Era totalmente abandonado, inutilizado”.

Antiga residente do Itaperi, a tecnóloga Roberta Oliveira, 42, costuma voltar ao bairro de forma frequente para visitar os seus pais, que ainda residem na mesma casa onde foi criada. Ela conta que a transformação do espaço tem sido fundamental para agregar os moradores do seu entorno. “Este Parque agrega muito para a diversão e a socialização da comunidade. Este momento serve para as pessoas descontraírem", disse.

Maria da Silva, mãe de Roberta, aponta que a mudança contribuiu para a percepção das pessoas acerca do bairro. Segundo ela, o antigo presídio era um espaço perigoso e contribuía para o afastamento dos residentes do Itaperi de ambientes públicos. “Este Parque é brilhante. Espero que, no decorrer dos anos, as pessoas do bairro possam seguir frequentando esta unidade. É o melhor para todos”.

Presença da primeira-dama e secretária

A primeira-dama do Ceará, Lia Freitas — antiga moradora do Itaperi — e a secretária da Proteção Social, Onélia Santana, discursaram na unidade após a abertura das festividades. As duas lembraram da importância da preservação e da ocupação dos espaços públicos.

"Significa muito andar neste espaço. Vim pra cá com um ano de idade. Morei aqui por 30 anos. Para quem não conhecia o espaço, o único movimento que existia aqui era o de rebelião”, afirma Lia.

Ela pediu para que os moradores do bairro levem as crianças para o parque. A primeira-dama também lembrou da necessidade de se informar sobre os serviços oferecidos pelo Estado.

Ao encontro de Lia, a secretária Onélia Santana salientou a importância do parque para todos os moradores do bairro. A titular da SPS ainda lembrou das oportunidades oferecidas pela plataforma aos interessados. “São muitos cursos disponíveis. Antes, este espaço era um lugar de muita tristeza; hoje, de muitas alegrias. [O parque] leva esporte e lazer para todos e muita esperança”.

Tags