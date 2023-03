ExperCiência promove ensino científico de maneira interativa em Fortaleza

A temporada da ExperCiência, maior exposição itinerante de ciência do Brasil, chegou, nesta quarta-feira, 8, ao Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. A exposição apresenta diversos experimentos interativos que mostram, na prática, o funcionamento de princípios ensinados na escola.

O evento ocorre em um espaço de cerca de 800 metros quadrados (m²) e reúne 50 experimentos dispostos para a apresentação e interação do público.

Entre as 50 experiências expostas, está a do “Sopro que suga”, que apresenta um disco sustentado por um forte jato de ar. Ao invés de cair, o experimento mostra que o disco se mantém na parte superior. O princípio é o mesmo aplicado nas asas de um avião e nos carros de fórmula 1.

Já no “Gerador de Van de Graaff”, um dos experimentos mais testados pelo público, é possível compreender o princípio da eletrostática. Ao tocar em uma esfera metálica, o indivíduo fica, literalmente, de cabelo em pé devido ao transporte de cargas eletrizadas.

Nas paredes da exposição também há uma galeria com 34 cientistas conhecidos mundialmente, como o físico dinamarquês Niels Bohr, o britânico Stephen Hawking, a pesquisadora brasileira Jaqueline Goes de Jesus e a física sino-estadunidense Chien-Shiung Wu.

ExperCiência em Fortaleza

A ExperCiência foi criada em 2014 e idealizada pelo físico e professor Júlio Abdala, curador do projeto. A exposição nasceu da necessidade do docente em colocar em prática o que era ensinado em sala de aula. Inicialmente, Abdala limitou a exposição para os muros da escola onde atuava.

Porém, o diretor-executivo da ExperCiência, Paulo Zimmermann, lembra ao O POVO que sugeriu a Abdala a ampliação da exposição para todo o Brasil.

“Quando eu o conheci, eu falei: ‘Nós temos que levar isso para o Brasil. As pessoas precisam ter acesso. Não pode ser só dentro de uma escola’. E aí, a gente começou a ampliar o volume de peças construídas e viajamos o Brasil inteiro. A ideia é que as pessoas possam experienciar e despertar a curiosidade”, relatou.

Além da oportunidade de disseminar o conhecimento científico pelo País, Zimmermann ressaltou a existência de poucos museus voltados à divulgação da temática.

“Uma coisa que chamava muita atenção é a carência de museus de ciência no Brasil. Ele [Abdala] via muito na Europa e nos Estados Unidos, mas poucos no Brasil. O despertar do conhecimento, na minha opinião, é o bem mais precioso do ser humano. Acho que no Brasil nós temos que praticar mais o despertar”, analisou.

Ingressos para a ExperCiência em Fortaleza

A ExperCiência ficará durante três meses no shopping Iguatemi. Para ter acesso aos experimentos, o público deve adquirir o ingresso na bilheteria do local ou pelo site Sympla. O ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). Há também o pacote família, e, ao visitar com três pessoas ou mais, todos pagam o valor equivalente à meia entrada.

A exposição também recebe escolas com preço diferenciado. Para os locais interessados, é necessário realizar o agendamento de horários pelo endereço de email [email protected].

A ExperCiência fica aberta ao público de terça a sábado, das 10 às 22 horas, com o funcionamento da bilheteria até às 21 horas. Aos domingos, a exposição ocorre das 12 às 20 horas, com a compra de ingressos até as 19 horas.

Serviço

Exposição Experciência

Local: Shopping Iguatemi Bosque - Espaço 1, ao lado do Pão de Açúcar

Período: A partir do dia 8 de março

Horário: Terça-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingo, das 12 às 20 horas

Preço: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada)



