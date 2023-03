Ônibus de Fortaleza: Prefeitura ainda estuda tarifa zero para estudantes

Fortaleza ainda estuda a possibilidade de adotar a gratuidade no transporte coletivo para estudantes. O trabalho é conduzido desde janeiro deste ano por um Grupo de Trabalho (GT) multissetorial que analisa a viabilidade econômica e jurídica da proposta.

"Com essa adequação da tarifa, a tarifa estudantil caiu. Estamos caminhando para a tarifa zero estudantil", afirmou nesta quarta-feira, 8, o prefeito José Sarto (PDT) se referindo aos novos valores anunciados.

Segundo o gestor municipal, o grupo de trabalho se reúne semanalmente a fim de discutir modelos e propostas de financiamento.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda conforme o prefeito, "já há um interlocução inclusive em nível nacional".

"Existe um sentimento nacional de que o transporte, à semelhança da saúde e da educação, deve ter uma participação federal, estadual e municipal", disse ele nesta manhã, durante coletiva de imprensa de entrega de viaturas do Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal,

Reajuste das tarifas de ônibus em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nessa terça-feira, 7, o aumento de 15% na passagem de ônibus, que sai de R$ 3,90 para R$ 4,50.

A tarifa estudantil, que hoje é de R$ 1,80, vai diminuir para R$ 1,50.

As mudanças devem passar a valer dez dias após o decreto ser publicado no Diário Oficial do Município. A publicação está prevista para esta quarta-feira, 8.

Veja os novos valores das tarifas em Fortaleza:

Inteira: de R$ 3,90 para R$ 4,50

de R$ 3,90 para R$ 4,50 Tarifa Estudantil: de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia)

de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia) Hora Social (segunda a sexta, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira)

de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira) Tarifa Social (domingos, dia 13 de abril, 31 de dezembro e 1º de janeiro): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira)

Tarifa zero no Ceará

A gratuidade no transporte coletivo já é realidade em 46 cidades pelo Brasil. Quatro delas estão no Ceará: Eusébio, Aquiraz, Caucaia e Maracanaú, todas na Região Metropolitana de Fortaleza.

Nestes municípios, ao contrário da proposta estudada na Capital, a tarifa zero é concedida a todos os usuários, e não apenas para os estudantes.

Com informações do repórter Gabriel Borges

Tags