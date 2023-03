Sarto assina ordem de serviço para ampliação da Clínica Jacó, em Fortaleza

Com um investimento de R$ 2,1 milhões, obra deve mais que dobrar o tamanho da unidade veterinária pública

O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, assinou nessa segunda-feira, 6 de março, a ordem de serviço para ampliação da Clínica Veterinária Jacó, no bairro Passaré, Obras têm início nesta terça-feira, 7 de março.

A obra, que contará com um investimento de R$ 2,1 milhões, vai mais que dobrar o tamanho do equipamento público, ampliando salas de espera e construindo centros cirúrgicos, enfermarias e consultórios.



A Clínica Veterinária Jacó é a maior unidade pública veterinária em uma capital nordestina. Desde a inauguração, em outubro de 2020, o espaço realizou mais de 302 mil serviços, entre eles 31 mil consultas, 5 mil cirurgias e 75 mil exames laboratoriais. Em 2022, foram realizados uma média de 1,6 mil atendimentos por mês e 260 procedimentos diários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a reforma, prevista para conclusão no primeiro semestre de 2024, a área construída da clínica veterinária deve passar de 397,41 metros quadrados (m²) a 853,00 m². Entre os implementos estão a construção de mais três consultórios, enfermarias separadas para cães e gatos e dois centros cirúrgicos, além da ampliação de salas de espera e espaço externo abrigado.

“A gente vai segregar cachorros e gatos para que haja um atendimento melhor", explicou Sarto durante a assinatura da ordem de serviço. Para o prefeito, Fortaleza é uma referência na política de proteção de animais.

“A clínica Jacó tem sido referência no Norte, Nordeste e no Brasil todo, e agora nós vamos duplicar o número de consultórios, vamos triplicar o número de salas cirúrgicas e vamos mais do que duplicar a metragem aqui nós temos hoje”, colocou o prefeito.

Sobre o assunto Uece recebe materiais e manutenção do CH começará "em breve", diz reitor

Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo terça (07/3)

Vacina bivalente contra Covid: com mais de 18 mil doses aplicadas, Fortaleza segue pra segunda fase

Parque Dom Aloísio Lorscheider reúne famílias e histórias de afeto neste domingo, 5

Homem é espancado por diversos torcedores perto do Castelão; vídeo

Tags