Uece recebe materiais e manutenção do CH começará "em breve", diz reitor

O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hildebrando Soares, comunicou, nesta segunda-feira, 6 de março, por meio das redes sociais, que o material para as obras de manutenção do Centro de Humanidades, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, já foi recebido e que intervenções devem ter início "em breve".



O reitor também informou que, após reunião com a comunidade acadêmica, foi criada uma uma comissão para acompanhar o trabalho de manutenção no espaço, para o qual será mobilizado um investimento de cerca de R$ 1 milhão pelo Governo do Estado do Ceará.

No último mês, estudantes, docentes e servidores têm tecido críticas à estrutura física do Centro de Humanidades, que apresenta acúmulo de lixo, infiltrações, mofos e telhados com risco de desabamento, além de não possibilitar a acessibilidade dos alunos com deficiências.

Além disso, biblioteca, sala de leituras e quadra poliesportiva, entre outros espaços do campus, estão interditados devido a alagamentos e desabamentos. Com o período de chuva, a situação tem se agravado.



